Lyon : ils font un rodéo au milieu de la place Bellecour

On y voit 7 individus, équipés d'une moto chacun, effectuer des figures sur le gorrhe de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Filmé par des riverains abasourdis, le groupe enchaine roues arrières et dérapages en évitant les quelques oiseaux qui peuplent la cinquième plus grande place de France.

Selon nos informations, les faits remontent à mercredi dernier en fin de journée. La police confirme avoir reçu un appel au 17 et s'être penchée sur les caméras de vidéo-surveillance en direct.

Voyant que la place était déserte, les forces de l'ordre n'ont pas déclenché d'intervention et les individus déjà partis ont donc pu rentrer chez eux tranquillement.