Villeurbanne : il arrive à semer la police puis percute tout seul un grillage

Les forces de l'ordre avaient remarqué qu'il manquait la vignette de contrôle technique sur le pare-brise. Mais la voiture ne s'arrêtait pas et son conducteur se lançait dans une tentative de fuite très dangereuse à travers les rues villeurbannaises en direction de Chassieu. Il grillait tous les feux et les stops, et empruntaient plusieurs ronds-points à contresens. D'où la décision de la police de cesser la course-poursuite pour éviter un drame.

Ne se sentant pas encore en sécurité, le chauffard a continué à rouler de manière inconsidérée et a fini sa course dans le grillage d'une société, le stoppant net. Les fonctionnaires sont donc arrivés pour procéder tranquillement à l'arrestation du conducteur, quoiqu'encore très virulent. Son passager avait lui pris la fuite à pied.

Lors de sa garde à vue, l'individu âgé de 17 ans a reconnu avoir pris la fuite car il n'avait pas le permis de conduire. Présenté au parquet mineur de Lyon samedi, il a été laissé libre et l'enquête se poursuit.