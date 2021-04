Il renverse une piétonne et prend la fuite près de Lyon : 6 mois de prison avec sursis

Quelques mois plus tôt, le 25 septembre, il avait renversé une piétonne devant la gare SNCF de la ville rhodanienne, puis avait pris la fuite avant de se raviser une heure plus tard et de se rendre au commissariat.

Son véhicule n'était pas assuré et il ne disposait pas de certificat de contrôle technique.

La victime, une femme âgée d'une cinquantaine d'années, a encore des séquelles de l'accident.

Malgré tous ces faits aggravants, le chauffard originaire du quartier de Belleroche n'a écopé que de 6 mois de prison avec sursis. Son permis a été suspendu pour la même durée, et il devra indemniser la partie civile à hauteur de 4000 euros selon le Progrès.