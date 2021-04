Départementales dans le Rhône : le maire de Gleizé prêt à faire capoter les plans du président sortant ?

C’est probablement ce que s’est dit Ghislain de Longevialle, maire de Gleizé depuis juillet 2015, et qui avait alors succédé à Elisabeth Lamure. Elu pour la première fois par les habitants de la commune du Beaujolais en mars 2020, il s’est mis en tête de faire son entrée au conseil départemental du Rhône. Et donc de se présenter avec la maire de Saint-Julien, Nathalie Petrozzi-Bedanian, dans le canton de Gleizé. Selon le Progrès ce vendredi, il entend porter la voix de la droite et du centre pour les élections départementales de juin.

Sauf que le sortant Michel Thien, qui roule pour le président LR Christophe Guilloteau, n’a pas jeté l’éponge. Il y aura donc deux listes de droite à Gleizé. Or, en politique, l’addition de candidats similaires entraine souvent une soustraction de voix. On se souvient de l'exemple des dernières sénatoriales.

Le Rassemblement National, qui bénéfice d’un ancrage toujours solide dans le Beaujolais, pourrait en profiter pour faire son entrée au Conseil départemental du Rhône cet été.