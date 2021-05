Avec Courir pour Elles, l’ISCPA Lyon fait sortir ses étudiants et les implique dans l’associatif

Au terme d’une année qui a été à nouveau marquée par de nombreux cours en visioconférence, l’école de journalisme et de communication ISCPA Lyon a décidé de marquer le coup pour briser la monotonie et l’absence de liens. Et c’est avec Courir pour Elles qu’Isabelle Dumas, directrice de l’ISCPA, a imaginé organiser un événement rassemblant son équipe pédagogique et des étudiants au parc de Parilly.

Si la course a été officiellement repoussée d’une semaine par les organisateurs, la "Rookie Team" s’est tout de même élancée ce samedi matin sous la pluie. Outre l’occasion de "faire enfin un rassemblement en dehors du campus" de Gorge de Loup, Isabelle Dumas met l’accent sur l’importance de "soutenir une ou plusieurs associations chaque année. On veut impliquer nos étudiants dans des projets associatifs".

Pas question toutefois de faire du social ou de l'humanitaire pour se payer une bonne conscience. A la rentrée, les apprenants en communication auront des programmes plus "engagés, responsables et éthiques". "C’est un virage qu’on va accentuer à la rentrée prochaine. On doit éduquer et sensibiliser les étudiants quand ils font des messages de com’, qu’ils en aient conscience. Il y a 10 ans, on a fait le virage du digital. Aujourd’hui, il faut une transition écologique, éthique et responsable dans les entreprises. Et ce sont nos étudiants qui intègreront demain ces entreprises", note Isabelle Dumas.