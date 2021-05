Après l’OL, Rudi Garcia rebondirait à Moscou

Et il apparaît de plus en plus sûr que Jean-Michel Aulas ne proposera pas de prolongation à l’entraîneur qui est de plus en plus détesté par les supporters de l’OL.

Mais Rudi Garcia ne va visiblement pas rester très longtemps sans activité. Le responsable de al communication du Spartak Moscou a donné une interview à Metaratings dans laquelle il donne des indices sur l’identité du prochain coach de la formation russe. "Je ne nommerai pas la nationalité du nouvel entraîneur, mais le club a présenté une candidature et a entamé des négociations sur un contrat", a déclaré Anton Fetisov. Il n’en fallait pas plus à la Toile pour estimer qu’il s’agissait de Rudi Garcia, passé par Marseille et l’AS Roma.