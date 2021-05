Rhône : une femme atteinte d’Alzheimer disparaît, puis fait une chute de 3 mètres dans une grange

Ce mardi, une femme âgée de 70 ans et atteinte d’Alzheimer, a faussé compagnie à son mari sur la commune rhodanienne de Saint-Cyr-le-Chatoux. Ce dernier a d’abord pensé qu’elle était partie se balader, et n’a donc prévenu les gendarmes qu’une heure et demie après sa disparition.

La septuagénaire n’a été retrouvée par les militaires que trois heures plus tard, dans la grange d’un voisin. Selon le Progrès, elle était passée à travers le plancher et avait fait une chute de 3 mètres de haut, avant d’atterrir dans une cave dont elle ne pouvait sortir.

La victime a été hospitalisée à Villefranche-sur-Saône.