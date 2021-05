Un nouveau point de deal démantelé près de Lyon

Les policiers sont intervenus lors d'une transaction entre le dealer et deux de ses clients. Le revendeur, un Villeurbannais de 24 ans, a été interpellé en possession de 15g d'héroïne et de 1125 euros en liquide. La perquisition à son domicile a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 10 grammes de cocaïne et plus de 2 000 euros.

En garde à vue, le suspect a reconnu revendre la drogue depuis trois semaines, au profit d'un autre individu. Ce dernier doit être jugé en comparution immédiate ce jeudi. Également interpellés, les deux acheteurs ont eux été laissés libre avec une convocation prévue en octobre.