Lyon : un mineur jugé pour conduite sans permis et détention de stupéfiants

Ce mardi, la police interpellait deux mineurs à bord d’un véhicule, près du parc Blandan, dans le 7e arrondissement de Lyon. Lors de la fouille de la voiture effectuée par les officiers, 6 grammes d’héroïne, 33 grammes de cocaïne, 104 grammes de résine et 151 grammes d’herbe de cannabis ont été saisis.

Mineurs, sans aucun permis de conduire et en possession de plusieurs substances illicites, les deux interpellés ont été auditionnés. Le conducteur a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a été présenté au parquet de Lyon ce jeudi. Le passager a nié toute implication et a été libéré après l’audition.