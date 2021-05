Un faux serrurier interpellé à Lyon après deux ans d'escroqueries

Un faux serrurier a été interpellé mercredi matin à son domicile du 9e arrondissement pour escroqueries et tentatives d'escroquerie. En tout, 22 plaintes ont été déposées entre février 2019 et mars dernier, par des clients d'une société spécialisée dans les interventions en serrurerie, plomberie et électricité. Société pourtant défavorablement connue des services de la Direction Départementale de la Protection de la Population.

L'enquête a également mis à jour une tentative d'escroquerie à l'assurance.

En garde à vue, l'individu a reconnu partiellement les faits. Il a été présenté au tribunal judiciaire de Lyon ce vendredi.