Lyon : ils imitaient les signatures de personnes âgées pour souscrire à des contrats d’énergie

Ce jeudi matin, deux hommes âgés de 36 et 49 ans ont été interpellés par les policiers lyonnais à Chaussan dans le Rhône et à Canet-en-Roussillon dans les des Pyrénées-Orientales. Déjà connus de la justice pour de précédents faits, les deux hommes âgés sont suspectés d’avoir volé ou escroqué sept personnes dans le cadre de contrats d’un fournisseur d’énergie. Une combine que durait depuis mai 2019.

Ce mois-ci, les deux suspects s’étaient notamment présentés au domicile d’une femme âgée, et affaiblie physiquement, dans le 5e arrondissement de Lyon. Ils prétextaient devoir vérifier le système de chauffage, et en profitaient pour dérober 5000 euros en liquide. Les mois suivants, des affaires similaires étaient signalés aux forces de l’ordre. De plus, les deux hommes ont falsifié les signatures de personnes âgées et vulnérables pour réaliser une souscription de nouveaux contrats de fourniture d’énergie.

Une fois en garde à vue, les deux hommes SDF ont reconnu les faits en minimisant leur rôle, en se rejetant mutuellement la faute. Une convocation par officier de police judiciaire leur a été notifiée pour un jugement prévu en décembre prochain.