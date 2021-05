Des fromages vendus dans le Rhône rappelés pour cause de listeria

Ce rappel concerne des fromages de la ferme EARL De Villiers. Tous les fromages fermiers de chèvre au lait cru vendus par cette marque entre le 12 avril et le 10 mai dans les supermarchés Leclerc, Super U, Vival ou encore Carrefour, doivent être rapportés. Sont concernés l'AOP Pouligny Saint-Pierre, les bûches, les crottins, les pavés ou encore les pyramides cendrées, avec le code fabriquant FR 36.114.001 CE.

Les personnes ayant acheté ces produits ne doivent pas les manger. La listeria est une bactérie qui provoque de la fièvre, des maux de tête et des courbatures et peut entrainer des complications chez les plus fragiles. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à 8 semaines.