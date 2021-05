Près de Lyon : interpellation d'un automobiliste qui avait foncé sur des pompiers en intervention

Les faits s'étaient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Un équipage de pompiers éteignait un feu de détritus et avait failli être percuté par un véhicule qui avait foncé délibérément sur eux. Sur les six soldats du feu, un avait été blessé et s'était vu accorder cinq jours d'ITT.

L'automobiliste a été identifié. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce mercredi à Villefranche-sur-Saône. Les syndicats de pompiers appellent à une manifestation de soutien devant le tribunal.