L’ASVEL féminin qualifiée pour le Final Four LFB, une demi-finale attendue

Suite à sa qualification pour le Final Four LFB, LDLC ASVEL Féminin disputera la demi-finale du championnat face à Basket Landes ce jeudi à 17h. Après s’être imposées face à Charleville-Mézières samedi dernier (117-61), les Lionnes ont décroché leur ticket pour le Final Four 2021 de Ligue Féminine qui se tiendra à Bourges. "On va se concentrer sur le premier match, c’est celui qui est le plus important, car pour accéder à la finale il faut remporter celui-là", reporte Paoline Salagnac, la directrice sportive. "Ça peut se jouer sur le cœur et l’envie. Evidemment, il y a tout l’aspect "technico-tactique", mais il y a aussi le cœur et la volonté de bien faire, et je pense que sur une demi-finale comme celle-ci, c’est vraiment mettre du cœur, de l’envie et se donner à 200%, car il n’y aura pas de seconde chance".

Les Rhodaniennes devront battre une équipe de Mont-de-Marsan, qui a également réalisé une très belle saison. "Notre équipe est dans une nouvelle dynamique, une dynamique positive j’ai envie de dire. Maintenant c’est à nous de continuer pour que ça dure encore deux matchs. Mais je pense qu’elles ont appris de ce qui s’était passé à Sopron, et cette défaite peut nous aider à forger notre victoire", explique la directrice.

"Sur des matchs comme ça, on gagne les titres par des grosses défenses, donc il faudra qu’on soit très fortes défensivement. On connait toutes les qualités individuelles et collectives qu’on peut avoir offensivement, mais en tout cas, si je dois dire un mot sur lequel il faudra qu’on soit forte, c’est la défense. Une défense collective, être ensemble "au combat" pour justement aller battre cette belle équipe de Basket Landes", poursuit Paoline Salagnac.

La finale du Final Four aura lieu dans la foulé ce samedi à 18h30 face au vainqueur de Bourges – Lattes Montpellier.

"J’ai confiance en cette équipe, car elles ont énormément d’ambition et de volonté. Elles savent ce par quoi on est passé cette année, et ça n’a vraiment pas été une année facile. Je pense que jouer dans ces conditions, et être dans cette incertitudes, c’est quelque chose de pas facile. Là, elles ont vraiment les "crocs", pour aller chercher ce titre et finaliser cette saison de la plus belle des manières", conclut la Directrice sportive.



J.N