ASVEL Féminin : pour la première fois le, maillot d’une joueuse sera retiré

Paoline Salagnac a disputé 17 saisons en Ligue Féminine, durant lesquelles elle a remporté trois titres de championne de France, trois Coupe de France et une Eurocup. L’ancienne internationale était aussi l’une des premières joueuses à rejoindre le projet de Tony Parker et de Marie-Sophie de 2017 à Lyon. Mettant un terme à sa carrière, elle n’a pour autant pas abandonné le club puisqu’elle est devenue directrice sportive et du développement. Elle va désormais voir son maillot être retiré à l’Astroballe.

La cérémonie se déroulera à l’issue de la rencontre entre l’équipe de Villeneuve-d'Ascq et l’ASVEL, qui aura lieu le samedi 16 mars. Seront présents Tony Parker, Marie-Sophie Obama ainsi que Paoline Salagnac et ses proches.