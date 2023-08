Endy Miyem s'engage avec l'ASVEL féminin

👋🏼 Welcome Nwal-Endéné Miyem



𝑬𝒏𝒅𝒚 𝑴𝒊𝒚𝒆𝒎 a dit oui et rejoint nos Lionnes cette saison.



Habituée des parquets de LFB et internationale tricolore, elle apportera toute son expérience et sa détermination 💪🏼



➡ https://t.co/GzXQA2AM0H#ASVElles #BeBold pic.twitter.com/4MvTRz5bUb