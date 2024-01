"L’entraîneur adverse a décidé de me taper les fesses" : une enquête ouverte après un geste déplacé sur une joueuse de l’ASVEL féminin

Si la victoire fut au rendez-vous contre les Roumaines de Sepsi (94 à 77), un autre fait a marqué cette rencontre européenne à l’Astroballe.

L’internationale française Gabby Williams a en effet accusé le coach adverse de gestes déplacés. La joueuse de l’ASVEL féminin a d’abord écrit un message sur le réseau social X avant de l’effacer. "L’entraîneur adverse a décidé de me taper les fesses pendant le match. Je lui ai dit de ne pas me toucher et ses assistants ont commencé à me crier dessus. J’ai demandé à un arbitre s’il pouvait me toucher et il a dit oui, qu’il était calme", pouvait-on notamment lire.

Des accusations prises très au sérieux puisque la Fédération internationale de basket-ball a décidé d’ouvrir une enquête.

"A l’issue de la rencontre de ce mardi soir à l’Astroballe, LDLC ASVEL Féminin a fait un signalement au délégué du match concernant le comportement du coach adverse vis-à-vis de Gabby Williams", a de son côté réagi ce mercredi le club lyonnais ajoutant faire "désormais entière confiance à la FIBA qui s’est saisie de ce dossier".