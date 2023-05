ASVEL Féminin : Marine Johannès, suspendue par l’Equipe de France, manquera l’EuroBasket

Joueuse de l’équipe féminine de la LDLC ASVEL, Marine Johannès a été suspendue par l’Equipe de France Féminin et ne participera donc pas à l’Euro (15-25 juin en Slovénie).

La raison de cette suspension est simple : en plus de jouer pour l’ASVEL, l’internationale française a un contrat dans la ligue de basket américaine, la WNBA, avec les New York Liberty. Elle partage ainsi son année entre la saison française et américaine, chose commune pour les joueuses. Marine Johannès doit faire un aller-retour aux Etats-Unis afin de signer son contrat pour pouvoir jouer en WNBA. Mais ce voyage a lieu en même temps que la préparation de l’EDF féminin pour l’Euro.

Sauf que manquer une partie de la préparation pour cette raison n’est pas une possibilité pour la Fédération française de basket : "Pour aborder de la meilleure des manières cette échéance importante et construire un collectif fort dans un temps de préparation extrêmement réduit, la DTN a informé, dès février, de la nécessité de prendre part à l’intégralité de la préparation à l’Euro", a expliqué la Fédération, en suspendant la française de 28 ans.

Tony Parker soutient sa joueuse

Président de l’ASVEL, Tony Parker a apporté publiquement son soutien à Marine Johannès : "On veut l’équipe de France avec Marine. Elle est championne d’Europe et de France et tu veux faire un Euro sans elle ?", s’est-il questionné, attaquant directement la Fédération française de basket.

L’EDF féminine de basket devra donc faire sans l’une de ses meilleures joueuses pour cet Euro, et peut-être même pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Fédération a précisé qu’une joueuse qui manquerait l’Euro 2023 "sans raison estimée valable" serait alors non-sélectionnable pour les JO de l’année prochaine.