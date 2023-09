Très affaiblie, l'ASVEL féminin perd le Match des Champions (60-77)

Ce vendredi soir, l'ASVEL féminin et Basket Landes se retrouvaient à la Halle Carpentier à Paris pour le Match des Champions.

Mais David Gautier était privé de Sandrine Gruda et Endy Miyem, en tenue mais incapables de jouer à cause de douleurs aux adducteurs pour la première et au mollet pour la seconde.

Malgré ce désavantage, les Lyonnaises ont bataillé et ont fait honneur à leur statut de championnes en titre.

Mais Basket Landes ne s'est pas privé pour leur rappeler qu'elles seront encore l'une de leurs plus grandes adversaires de la saison.

Les 19 points de Marine Fauthoux n'y changeront rien. L'ASVEL féminin s'est finalement incliné (60-77) et voit le trophée filer dans les mains de leurs rivales.

L'effectif aura-t-il retrouvé des couleurs samedi prochain pour le déplacement à Roche-Vendée, qui sonnera comme le coup d'envoi de la saison ? Et avec quel entraîneur sur le banc ? Selon BeBasket, les dirigeants de l'ASVEL ont contacté l'espagnol Miguel Mendez, sans préciser s'il signerait ces prochaines semaines ou à la fin du contrat de David Gautier en 2024.

Le club a finalement communiqué, expliquant que ce dernier serait bien le coach titulaire cette saison, et que les contacts avec Miguel Mendez remonteraient à un an.