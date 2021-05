???? Le coach @RudiGarcia en conférence de presse avant #NOOL : "On récupère les suspendus (@Memphis, @MaxenceCaqueret, Marcelo). On perd @mattia_desci qui sera suspendu. Melvin Bard revient dans le groupe. @Tino_Kadewere_ n'est pas remis. On verra pour Djamel Benlamri demain." pic.twitter.com/9MdDQneups