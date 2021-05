Régionales : Fabienne Grébert (EELV) veut "soutenir la diversité des expressions culturelles"

Dans cette campagne, Fabienne Grébert se positionne comme l'exact contraire de Laurent Wauquiez. Un fait qui se vérifie puisque chacune de ses propositions semble être à l'opposé de ce qu'a réalisé le président sortant.

"Ce matin, j'ai surtout entendu des acteurs qui se plaignaient de s'être fait sucrer leurs subventions", a confié l'élue verte à la sortie d'une réunion avec des personnalités régionales du monde du spectacle et de la culture. Ainsi, elle promet une augmentation du budget dédié de la Région à hauteur de 20 millions d'euros. Car sur ce sujet, ce qu'elle reproche à Laurent Wauquiez, c'est de défendre "un monde dicté par des impératifs économiques pour alimenter une société de consommation".

Un plan en trois points

Alors pour "faire revivre" cette culture fortement impactée par la crise du Covid-19, Fabienne Grébert prévoit un plan en trois points. Tout d'abord, elle veut "favoriser les permanences artistiques". Il faut entendre par là le financement des structures culturelles physiques ou morales sur tous les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Deuxièmement, la prétendante écologiste veut imaginer un "plan de revitalisation" des différents secteurs, en prenant le temps d'analyser tous les différents besoins des acteurs.

Enfin, les écologistes voudront "soutenir la diversité des expressions culturelles", notamment en lançant des appels à projets orientés sur la "transition démocratique et écologique".

Fabienne Grébert et son équipe veulent donc créer "un écosystème" en prônant la complémentarité de tous les acteurs culturels. Ils refusent de faire passer ce monde pour "non-essentiel" et comptent bien combattre "la droite libérale qui veut revenir au monde d'avant (...) donc mettre à plat la culture".

"On a besoin d'une culture vivante, au service de l'émancipation et qui s'imprègne de la transition écologique", a résumé le maire de Lyon Grégory Doucet.

L.M.