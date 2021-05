Villeurbanne : quatre vigiles blessés par des jeunes qui faisaient un rodéo urbain

Comme l'ont rapporté nos confrères du Progrès, un groupe d'une dizaine de jeunes prenait part à un rodéo urbain, ce mercredi à 18h, devant des habitations. A bout de nerf, les vigiles d'une résidence sociale riveraine ont alors tenté de mettre fin à ces actes en s'interposant devant les deux-roues et en demandant aux délinquants d'arrêter.

C'est quand un des agents de sécurité a posé ses mains sur un scooter que la situation a dégénéré. Le groupe de jeunes et les vigiles ont échangé des coups de bâton et des jets de pierres jusqu'à l'arrivée des policiers.

Résultat de la bagarre : quatre agents de sécurité et plusieurs jeunes ont été légèrement blessés. Trois individus ont été interpellés, deux d'entre eux placé en détention.