Lyon : la réouverture des terrasses gâchée par la météo ?

C’est un moment que les Lyonnais attendent impatiemment. Ce mercredi marquera le retour à une vie un peu plus normale avec la réouverture des lieux culturels comme les musées et les cinémas, des centres commerciaux mais aussi des terrasses des restaurants, cafés et bars.

Si les préparatifs se poursuivent pour ceux pouvant accueillir de nouveau les clients, la météo pourrait venir gâcher quelque peu la fête. Météo France annonce en effet une journée de mercredi où le ciel sera instable sur tout le département du Rhône. Si de rares averses sont prévues dans la matinée, des coups de tonnerre pourraient s’inviter dans l’après-midi.

Les prochains jours ne s’annoncent pas plus propices à prendre à verre ou à manger en extérieur avec un ciel maussade prévu jusqu’à la fin du mois de mai.