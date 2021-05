Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 21/05/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciennes élues Martine Roure (PS) et Karine Dognin-Sauze (LREM) interviennent sur les sujets suivants :

- L'alliance de la gauche aux régionales peut-elle vraiment se faire ?

- Laurent Wauquiez se sert-il de ce scrutin comme tremplin pour 2022 ?

- Présence d'une liste communautariste en Auvergne-Rhône-Alpes : inquiétant ou éphinomène ?

- Déconfinement perturbé dans certains lieux culturels toujours occupés. L'Opéra de Lyon est-il devenu une ZAD ?

- Subvention retirée à Lyon French Tech : les écologistes ont-ils raison de remettre en cause la start-up nation ?