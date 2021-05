OL : Lyon en passe de transformer le flop Andersen en gros coup ?

Du moins, pas pour y jouer. Le défenseur danois, plus gros transfert de l’OL après son achat en 2019 pour 24 millions d’euros, aurait indiqué aux dirigeants qu’il souhaitait continuer sa carrière en Angleterre. C’est ce qu’affirme l’Equipe.

Il faut dire que malgré la relégation de Fulham où il était prêté cette saison, Joachim Andersen a marqué des points et s’est illustré sous les yeux des cadors de Premier League. Devenu capitaine du club ces dernières semaines, le jeune joueur pourrait donc être vendu à une formation aisée. Ce qui permettrait à l’OL d’amortir le choc de son investissement puisque plusieurs sources évoquent un chèque de minimum 30 millions d’euros pour s’offrir les services d’Andersen. Lent, costaud, bon relanceur et capable de grosses bourdes, il colle effectivement parfaitement aux standards du championnat britannique.

Ce qui restait comme le plus gros échec de Florian Maurice pourrait donc se transformer en gros coup pour les caisses de l’OL, et ainsi permettre à Juninho d’innover cet été sur le marché des transferts. Une période sur laquelle sera particulièrement attendu Bruno Cheyrou, qui n'a pas franchement eu l'occasion de marquer le recrutement de son empreinte depuis un an.