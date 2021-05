Retour de Karim Benzema à Lyon ? "Pour l'instant, revenir, non"

"Ça a été un très gros sentiment de joie et de fierté", raconte Karim Benzema ce mardi dans les colonnes de L’Equipe. "J'étais à la maison à Madrid. Mais depuis le matin, je recevais plein de messages ! Tout le monde attendait 20h20 (rires). La rumeur avait gonflé, c'était l'événement de la journée. Et moi j'attendais comme tout le monde, devant la télé, et avec tous mes proches au téléphone, ma mère, mon père...", poursuit l’attaquant du Real Madrid concernant son retour chez les Bleus.

Karim Benzema revient également sur sa réconciliation avec Didier Deschamps lors d’une rencontre. "C'était vraiment un moment tranquille. On ne s'était plus vus depuis ma dernière sélection, en 2015... Ça nous a fait du bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant. Alors que ça faisait plus de cinq ans qu'on ne s'était pas croisés", explique le joueur qui ajoute cependant que le sélectionneur ne lui a pas dit ce jour-là qu’il allait être appelé avec les Bleus.

"On a beaucoup discuté et on s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication, avec des mots importants. Aujourd'hui, je suis à nouveau sélectionné en équipe de France, donc c'est que la discussion s'est bien passée...", précise-t-il.

Il évoque également l'Olympique Lyonnais. "J'espère qu'ils iront gagner la Ligue Europa", assure Karim Benzema qui n'a pas prévu de revenir jouer à Lyon."Pour l'instant, revenir, non. Pas pour le moment".

L’objectif est désormais de remporter avec l’équipe de France l’Euro dont le coup d’envoi sera donné le 11 juin.