Plus de 57 000 spectateurs au Groupama Stadium pour la victoire de la France contre la Finlande

L’équipe de France de football a retrouvé le sourire sur la pelouse du Groupama Stadium en s’imposant 2 à 0 contre la Finlande à l’occasion des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Antoine Griezmann a assuré le show en inscrivant un doublé mettant fin à une série de cinq rencontres sans victoire.

L’enfant du pays, Karim Benzema, a été particulièrement applaudi en début de match. "Quelle émotion de vivre ce match de qualification et cette victoire à la maison 69. Merci pour ce moment, merci pour votre confiance et merci pour la force que vous me donnez au quotidien. On ne lâche rien !!", a-t-il écrit sur son compte Twitter à l’issue du succès retrouvé des Bleus.

Ce sont en tout 57 057 spectateurs qui étaient présents ce mardi soir dans les tribunes du Groupama Stadium.