Benzema et Valbuena devant la justice pour l’affaire de la sextape : "Karim, c’est un roc"

Un dossier boueux qui a entraîné le foot français avec lui depuis 2015 (cet article est initialement paru dans le numéro d’octobre du magazine LyonMag, toujours disponible à la vente).

Le procès doit durer trois jours. Trois petits jours pour résumer une affaire qui a débuté en juin 2015, lorsque Mathieu Valbuena, présent à un rassemblement de l’équipe de France, est contacté par téléphone par des maître-chanteurs, lui réclamant une forte somme d’argent. En cas de refus, une vidéo intime du joueur de l’OL serait alors diffusée sur Internet. Quelques mois plus tard, en octobre, Karim Benzema profite d’une nouvelle sélection avec les Bleus pour évoquer la sextape avec Mathieu Valbuena.

C’est de là que vient la mise en examen du natif de Bron pour "complicité de tentative de chantage". Karim Benzema aurait été missionné par son ami d’enfance Karim Zenati, lui-même contacté par les maître-chanteurs, pour convaincre Valbuena de passer à la caisse. La suite, vous la connaissez : Karim Benzema est exclu de l’équipe de France pour ne finalement revenir par la grande porte que l’été dernier. Et Mathieu Valbuena, perturbé, perd le contrôle de sa carrière.

Karim Benzema n’aura ensuite de cesse de missionner ses avocats pour trouver une échappatoire. Exit donc Alain Jakubowicz, on garde Sylvain Cormier, mais arrive aussi "Acquitator", Eric Dupond-Moretti qui tentera un recours en nullité et un pourvoi en cassation.

Fin 2019, la Cour de cassation validait finalement l’enquête ainsi que les méthodes du policier Yann Bessette, accusé par la défense de l’ancienne gloire de Gerland d’avoir piégé les maître-chanteurs en se faisant passer pour l’homme de confiance de Valbuena.

Benzema "très méfiant, mais déterminé"

"Il est clair que mon client est innocent", nous indique l’avocat de Karim Benzema, maître Sylvain Cormier. "Après cinq années d’instruction, nous n’avons rien vu, aucune preuve. On se retrouve à faire l’interprétation de la conversation qu’il a eu durant laquelle il s’en prend à Mathieu Valbuena. L’enjeu est désormais de savoir si le tribunal reconnaîtra qu’il a fait fausse route".

Selon l’avocat lyonnais, le footballeur est aujourd’hui "très méfiant, mais déterminé. Il sait qu’il n’a rien à se reprocher, mais c’est toujours désagréable d’être poursuivi en justice. C’est un roc, un homme très solide".

Avec un retour en sélection, qui lui permet de jouir d’une opinion plus positive et même de rêver de Ballon d’Or, faut-il s’attendre à un effet également au tribunal ? "Il y a deux choses différentes, le terrain sportif et le terrain judiciaire. Je ne vois pas les juges rendre une décision en se disant "c’est un Bleu".

"Par contre, cela a changé la perception que le public a de lui. Les gens ont compris qu’il était investi dans l’équipe de France alors qu’on lui donnait une mauvaise image, une mauvaise réputation", selon Sylvain Cormier.

L’avocat espère désormais que l’institution judiciaire proposera une autre position que celle qui fut la sienne dans l’affaire Zahia : "Il y a eu des dérives. Par exemple pour la première affaire, Zahia avait été enregistrée à son insu et reconnaissait ne pas avoir couché avec Karim Benzema. Nous en avons fait un PV, mais les enquêteurs ont préféré dire qu’il s’agissait d’une pièce hors sujet. Cet enregistrement a finalement été intégré".

Karim Benzema encourt désormais jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

A.A. et J.D.