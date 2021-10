Procès de la sextape : 10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema

Après plus de 24h de débats durant lesquels plusieurs acteurs de l'affaire ont chargé Karim Benzema, le buteur des Bleus s'est retrouvé dans le viseur de la substitut du procureur de la République au tribunal de Versailles. Pour les faits de complicité de tentative de chantage, cette dernière a réclamé une peine de 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende à l'encontre du natif de Bron.

"Il est porteur d'une image, d'une histoire, d'une notoriété, de toutes ces valeurs", a indiqué Ségolène Marès au sujet de Karim Benzema, poursuivi pour avoir incité son coéquipier de l'époque en Equipe de France à céder au chantage qui lui était fait sur sa sextape. "M. Benzema faisait partie d'une stratégie et il en avait conscience", a poursuivi la magistrate.

L'absence du joueur du Real Madrid au procès a été très peu appréciée par les différents acteurs.

Deux ans de prison ont été requis contre Karim Zenati, son ami d'enfance également originaire de Bron. La peine la plus forte encourue est réservée à Mustapha Zouaoui, considéré comme le cerveau de l'affaire. Quatre ans ferme et 15 000 euros d'amende ont été requis contre lui. Quant à Axel Angot, 18 mois de prison ferme et 15 000 euros d'amende ont été réclamés par le parquet.

Le procès doit se terminer ce vendredi. Et il se pourrait, selon certains médias, que les peines soient connues le jour-même.