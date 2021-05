OL : le contrat de Christophe Galtier serait prêt et validé, mais Nice a toujours une longueur d'avance

Il dînait à la Villa Florentine avec Jean-Michel Aulas, Juninho et Vincent Ponsot pour évoquer son possible retour à l’OL, mais comme entraîneur principal. Depuis cet entretien, les négociations ont visiblement bien avancé. Car selon l’Equipe, un accord a été trouvé entre le club et le coach champion de France avec Lille. "On a beaucoup avancé. On a tous envie qu'il vienne chez nous", précisait même le directeur sportif brésilien lors de son passage remarqué sur OL TV mercredi soir.

Sauf que Christophe Galtier est courtisé par d’autres équipes, et a demandé à pouvoir entendre les autres dirigeants et leurs offres. Mercredi, il était donc à Nice où il a rencontré le directeur du football du club, Julien Fournier, avec qui il entretient une relation amicale. Selon le quotidien sportif, c’est bien la formation azuréenne qui aurait les faveurs de l’ancien coach de Saint-Etienne. Le projet imaginé par INEOS est jugé comme étant "colossal" par le technicien très courtisé.

Une réponse finale est espérée d'ici le début de la semaine prochaine.

Si Christophe Galtier venait à choisir Nice plutôt que Lyon, malgré l’accord trouvé, ce serait un terrible camouflet pour l’OL qui devrait repartir en quête d’un entraîneur censé remplacer Rudi Garcia.