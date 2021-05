Ovalgreen : Le Petit Monde à l'honneur cet été au Golf du Gouverneur

Pour cette occasion, nous aurons la chance d’accueillir Laurent De Gaulle, petit neveu du Général De Gaulle, Jennie Churchill, arrière petite-fille de Winston Churchill et son mari Laurence Geller, Président de l’International Churchill Society.

Ce trophée de golf rassemblera entreprises de la Région Lyonnaise et anciens prestigieux internationaux de rugby français et anglophones tels que nos deux parrains Iain Balshaw et Yann Delaigue. Ils se réuniront au profit de l’association Le Petit Monde. Cette association construit des logements pour les familles des enfants hospitalisés sur le long terme afin de mieux les accompagner dans la maladie.

Comme chaque année, dans une ambiance festive et conviviale, nous aurons la chance de célébrer encore une fois l’amitié franco-anglaise dans le magnifique cadre du Golf du Gouverneur.