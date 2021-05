OL féminin : huit Lyonnaises dans l'Equipe de Rêve européenne (1901 - 2020)

Résultat : plus de la moitié des joueuses sélectionnées dans le meilleur Onze européen de l'histoire sont à l'OL ou sont passées par le club. En défense, on retrouve l'indétrônable Wendie Renard, capitaine actuelle de l'Olympique Lyonnais. A sa droite l'anglaise Lucy Bronze, désormais à Manchester City. Lyon est aussi représentée dans le milieu de terrain grâce à Camille Abily et Dzsenifer Marozsan. Et sans grande surprise, ce sont Ada Hegerberg et Lotta Schelin qui mènent l'attaque de cette équipe composée des onze européennes les plus talentueuses de la période 1901-2020.

A noter la présence d'Amandine Henry et de la gardienne Sarah Bouhaddi sur le banc des remplaçantes.