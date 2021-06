Deux jeunes dévalisent les jeux à gratter d'un bureau de tabac à Lyon

Deux malfaiteurs ont brisé la vitrine du commerce avec une pierre, avant de dérober 100 euros de fonds de caisse et pour 4 000 euros de jeux à gratter. Les deux suspects, âgés de 15 et 18 ans, ont rapidement été interpellés et placés en garde à vue. Mais ces derniers "ne se souvenaient pas des faits".

Le jeune majeur a été présenté au parquet ce mardi en vue d'un jugement en comparution immédiate. Son complice a lui été mis en examen.