Lyon : "Pourquoi on maintient cette violence contre les travailleuses du sexe ?"

Le 2 juin est la journée internationale des travailleuses du sexe. À l’occasion de cette commémoration, un rassemblement a été organisé afin de souligner la première victoire obtenue par les travailleurs du sexe devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

La Cour a jugé la requête contre "la mesure de pénalisation des clients" recevable.

Les travailleuses étaient aussi et surtout présentes ce midi, pour commémorer l’occupation de l’église de Saint-Nizier à Lyon en 1975, un événement qui a fondé l’organisation collective du mouvement pour les droits de travailleuses du sexe à travers le monde.

Cybèle Lespérance, travailleuse du sexe, explique que "l’occupation de 1975 a été un évènement fondateur. Mais en France, ça a été très peu souligné. En ce moment à Lyon, on a des enjeux qui sont assez importants avec les arrêtés municipaux. De plus, on poursuit la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. C’est seulement en avril dernier que nous avons appris que la cour Européenne a jugé recevable notre requête, sachant que 90% des requêtes sont rejetées".

Pour rappel, les travailleuses du sexe ont manifesté à Lyon en avril dernier pour demander l’abrogation complète de la loi sur la pénalisation des clients de prostituées.

Elles avaient dénoncé leurs conditions de sécurité et d’hygiène qui ont été aggravées suite à la chute du nombre de clients à cause de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, elles espèrent faire réagir la municipalité.

"On demande à ce que la ville de Lyon se mette sur le sujet. On a rencontré une adjointe du maire, Sandrine Runel, et on nous a dit que c’était très compliqué, qu’il y avait beaucoup de travail à faire derrière. Alors qu’en fait, ça semble assez simple : pourquoi est ce qu’a Marseille, à Lille ou à Nantes il n’y a pas ce genre de soucis ? Alors pourquoi à Lyon on maintient ces arrêtés municipaux ? Pourquoi est-ce que l’on maintient cette violence ? Donc nous demandons que cette répression cesse, d’abord à Lyon et ensuite ailleurs. Nous on est pour la dépénalisation entière du travail sexuel. Ça n’a aucun sens, et même les abolitionnistes de la prostitution sont contre toute pénalisation envers les travailleurs du sexe, c’est une aberration", a conclut Cybèle Lespérance.

