Près de Lyon : ses frères tirent au mortier sur les policiers, lui se découvre à 11 ans une passion pour le caillassage d'élu

Jérémie Bréaud, maire de Bron, avait été pris à partie à Parilly et avait essuyé des jets de projectiles. Ce mardi soir, c’est Julien Smati, 1er adjoint à la Sécurité à la mairie de Rillieux-la-Pape, qui a été la cible de jets de pierres et d’insultes proférées par une bande de jeunes alors qu’il rencontrait des habitants exaspérés par les incivilités dans un sous-sol du quartier de la Ville Nouvelle.

L’élu raconte sur les réseaux sociaux avoir coursé la bande avec l’aide d’un habitant et avoir réussi à maîtriser deux d’entre eux. Agés de 9 et 11 ans, ils ont "perdu leur courage et leur répondant en route. Les voyous étaient redevenus des enfants".

"Le plus âgé m'avoue vouloir éviter une convocation par la police, comme ses amis. A 11 ans, il connait déjà la procédure ! Celui de 9 ans craint la réaction maternelle. De tels actes méritent d'être marqués immédiatement. Ils ne pourront pas rentrer tranquillement chez eux. Il faut impérativement que l'enfant associe une réponse et une sanction à la faute qu'il vient de commettre. Ce passage difficile entre des mains d'adultes, de policiers, laisseront un mauvais souvenir et peuvent empêcher la récidive. Cela peut constituer un premier frein sur la pente glissante de la délinquance", estime Julien Smati.

Une source proche du dossier a confirmé à LyonMag que le plus âgé, celui de 11 ans, était membre de la fratrie des deux individus de 13 et 15 ans, interpellés mi-mai pour avoir tiré au mortier d’artifice sur les policiers, depuis la fenêtre de l’appartement familial.

"Certains parents ne voient pas le premier pas de leur enfant dans la délinquance. Cet acte malveillant me permet donc de tirer la sonnette d'alarme auprès des parents qui restent responsables de leurs enfants sur le plan civil comme sur le plan pénal. Ils doivent reprendre leurs enfants en main avant qu'il ne soit trop tard", conclut Julien Smati.