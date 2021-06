The Village enregistre une hausse de 50% de son chiffre d'affaires sur un an

The Village et sa plateforme en ligne finissent les cinq premiers mois de l'année à +50,4% de chiffre d'affaires au global par rapport à 2020. Un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de 2019, et ce, malgré plus de 50 jours de fermeture en raison de la crise sanitaire.

Lors de cette même période de fermeture, le centre enregistre pourtant un chiffre d’affaires en ligne de plus de 277%.

Concernant la réouverture du centre en mai dernier, elle a été marquée par plus de 132% d’augmentation de chiffre d’affaires la première semaine.



"Cela montre que le concept de centre commercial phygital, à ciel ouvert et écologique, est plébiscité par les consommateurs. Nous sommes heureux que nos clients enseignes réalisent à The Village d'excellents chiffres d'affaires et sommes nous-mêmes étonnés par les résultats d'enseignes comme Adidas, Kooples, Lancel ou Karl Lagerfeld. Nous avons atteint 100% de taux de remplissage de la phase 1 et finissons la commercialisation de la phase 2 qui ouvrira dans son intégralité à la rentrée", a déclaré Philippe Journo, Président et fondateur de The Village.