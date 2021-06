Découvrez OL Vallée, le nouveaux pôle loisirs collé au Groupama Stadium - PHOTOS

Collé au Groupama Stadium, OL Vallée devient de ce fait la plus grande zone de divertissement de France. Restaurants, salles sportives, lieux d'amusement : une vingtaine d'enseignes ont ouvert leurs portes aux premiers visiteurs.

LyonMag vous propose une visite guidée en image du pôle de loisirs de l'Est lyonnais.

Bars et restaurants

Ce n'est pas un hasard si cette inauguration a eu lieu le jour de la réouverture des salles de restaurant. OL Vallée compte au total 11 établissements. Des commerces de bouche bien sûr, comme "Brut Butcher", qui se veut être la version premium des fast-foods américains tout en conservant les mêmes prix. On peut aussi mentionner le grand retour d'un "Ninkasi" aux abords du stade de l'OL, comme pour renouer avec la tradition de Gerland. Ce dernier est d'ailleurs tout autant un bar qu'un restaurant. Et il aura de la concurrence puisqu'à côté s'est installé le "Fût et à mesure", un bar à bières en self service.

Espaces sportifs

Car qui dit stade dit temple du sport. De ce côté, le pôle de loisir est bien servi avec ses nombreux équipements. Il y a d'abord "Le Five OL" qui regroupe quatre terrains de foot à cinq et un terrain de Futsal. Bien entendu, tout est filmé et les joueurs peuvent récupérer les images de leurs actions les plus folles. On trouve aussi six terrains de "Padel", un mix entre le tennis et le squash, qui appartiennent à Jo Wilfried Tsonga et Anthony Lopes. Salle de fitness et piscine semi-olympique seront également de mise. Tout comme la fameuse piscine à vague faite pour surfer en écoutant les Beach Boys et en sirotant un cokctail fourni par le Manao, un restaurant/bar hawaïen.

Jeux et amusements

Là aussi la taille compte. OL Vallée accueille en son sein la plus grande salle de bowling de France. En plus de ses 32 pistes, l'espace de 3500 m² contient un parcours de mini-golf et un grand bar. Il faudra aussi essayer Vortex, un jeu indoor imaginé en réalité virtuelle ou le but sera de se défendre face à des hordes de zombies dans une grande salle sécurisée. Dans le même style il y a Prison Island, un mix entre un escape game et Fort Boyard. Ue fois les énigmes des nombreuses salles résolues, les joueurs pourront profiter du parc à trampoline Exalto juste à côté.

Vous l'aurez compris, ce pôle de loisirs, surtout accessible en voiture, est essentiellement destiné aux familles motivées pour rallier Décines. OL Vallée vise les trois millions de visiteurs par an. Une "nouvelle étape" pour l'empire décinois de Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL doit maintenant se pencher sur la création de l'OL Arena juste en face du pôle. Aux côtés de Laurence Fautra, maire de Décines, l'homme d'affaires était ému au moment de couper le ruban. Il a témoigné de son "envie de rendre à la société tout ce qu'elle lui a apporté".

Le centre, qui a commencé à accueillir du public ce mercredi à midi, sera ouvert sept jours sur sept. A noter qu'un théâtre de comédie verra le jour en fin d'année 2021.

L.M.