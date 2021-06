Avec "Le Verger" à Villeurbanne, la Métropole de Lyon facilite l'accès à la propriété

Ce jeudi, le président de la collectivité, Bruno Bernard, présentait un lotissement d'un nouveau genre dans le quartier des Brosses à Villeurbanne. Un projet inédit puisqu'il s'agissait de lancer officiellement la construction de la résidence "Le Verger", constituée exclusivement de logements commercialisés en "bail réel solidaire" (BRS). Un concept méconnu qui existe pourtant depuis 2017 en France.

"C'est un principe assez simple qui fait que des habitants peuvent acheter à peu près deux fois moins cher que le prix du marché, puisqu'ils n'achètent que le bâtit et pas le foncier", a expliqué Bruno Bernard. C'est donc la Métropole, à travers sa "foncière solidaire du Grand Lyon", qui prend en charge le prix du terrain. Cette dernière reste cependant propriétaire du foncier, limitant de ce fait la prise de valeur du bien acquis. Cette sorte de "location foncière" coûtera par exemple 127 euros pour un appartement de 85 m². Pour l'exécutif écologiste métropolitain, c'est aussi un moyen "de lutter contre la hausse des prix car il n'y aura pas de plus-value à la revente". De quoi éloigner les investisseurs donc.

Au total, ce sont 35 millions d'euros tirés de la PPI qui seront déboursés par la collectivité avec pour objectif de faire 1000 logements de la sorte par an jusqu'en 2026. Sept opérations semblables sont engagées dans le 9e, 7e et 2e arrondissement de Lyon, mais aussi à Villeurbanne et Dardilly. Les élus vont également profiter de la réorientation du projet Part-Dieu pour y inclure des logements en BRS.

En ce qui concerne la résidence "Le Verger", le promoteur Nexity devrait pouvoir remettre les clefs aux propriétaires en 2023. Elle comportera 17 logements répartis dans 4 maisons de ville avec jardin et deux immeubles de petite taille.

"Il y avait un manque d'information au public"

Jaitza a 32 ans et travaille dans les ressources humaines d'une entreprise de sécurité privée. Cette Bolivienne d'origine est en France depuis 14 ans. Elle est fait partie des futurs propriétaires d'un logement au "Verger".



LyonMag : Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?

Jaitza : "Pour mon budget à moi, avec un seul salaire, c'était impossible d'avoir un logement de 48 m². Le BRS me permet aussi d'avoir un prêt à taux zéro ce qui est n'est pas le cas en achetant dans l'ancien."



Concrètement comment ça s'est passé pour vous cette acquisition ?

"Je travaille avec "Action Logement" dans le cadre de mon entreprise, c'est moi d'habitude qui aide les salariés pour l'acquisition d'un logement. "Action Logement" nous a transmis ce flyer informatif alors j'ai contacté la conseillère Nexity qui m'a tout expliqué. C'était nouveau pour moi, je ne connaissais pas et pourtant ça existe depuis 2017 ! Il y avait un manque d'information au public."

Vous vous sentez reconnaissante envers ceux qui permettent cette opportunité ?

"Tout à fait. Quand on m'a montré tous les organismes qui permettent ça, j'ai dit 'merci à la Ville de Villeurbanne, à la Métropole et à l'OFS' (office foncière solidaire, ndlr) qui permettent l'achat du terrain. J'ai de la chance d'être propriétaire ici en tant que personne avec revenu qui n'est pas très haut !"

L.M.