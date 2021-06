Régionales 2021 : l'association Hugo! appelle "au sursaut" des candidats sur le harcèlement scolaire

L'association lyonnaise Hugo!, spécialisée dans la lutte contre le harcèlement scolaire, a signé une tribune ce lundi. Elle appelle "au sursaut" des candidats aux élections régionales et départementales quant à ce fléau qui touche les plus jeunes.

A travers un tweet, le représentant du collectif, Hugo Martinez, rappelle que les collectivités locales ont "une capacité d'action à exploiter", à savoir la gestion des collèges et des lycées. L'ancienne victime de harcèlement propose notamment d'adapter les politiques locales aux territoires pour qu'elles soient "le vecteur d'une amélioration claire du climat scolaire".

Car il est vrai que pour le moment, peu de candidats ont fait des propositions fortes sur le sujet. Reste à voir si les prétendants au titre de président de région et département réagiront à cette tribune.

UN APPEL AU SURSAUT FACE AU HARCELEMENT A L'ECOLE

Candidats aux #elections régionales/départementales nous attendons de votre part des propositions fortes face à ce fléau



Créons ensemble des politiques locales de lutte contre le harcèlement à l'école, au collège et au lycée ! pic.twitter.com/cEXRd8iXwe — Hugo MARTINEZ (@hmartinez_off) June 14, 2021