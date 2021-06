Près de Lyon : un caillasseur de policiers jugé ce mercredi

Une vingtaine d'individus cagoulés et vêtus de noir se sont mis à jeter des pierres et tirer à coups de mortier sur un équipage de police. Des renforts avaient alors été appelés et ont eux aussi essuyé des tirs. Un policier avait d'ailleurs été blessé.

Le soir même, deux mineurs ont été interpellés en possession de cagoules et de passe-montagnes. L'un d'entre a été laissé libre.

Mais l'enquête s'est poursuivie et a permis l'interpellation d'un troisième individu ce mardi. Ce Rillard âgé de 19 ans est suspecté d'être l'auteur des jets de pierres.

En garde à vue, il a tout avoué et a justifié son action par son énervement. Il sera présenté ce mercredi au parquet.