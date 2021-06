Départementales dans le Rhône : duel majorité sortante-LREM dans le canton de l’Arbresle (officiel)

Dans le canton de l’Arbresle, pas de victoire ce dimanche, mais un duel à venir. C’est le binôme de la majorité sortante qui arrive légèrement en tête du premier tour, puisque Pierre Varliette et Sarah Boussandel (LR-UDI) obtiennent 29,48% des voix. Le duo devance les candidats LREM Catherine Lotte et Morgan Griffond (28,12%), qu'il affrontera dimanche prochain. L'union de la gauche de Sheila McCarron et Joseph Volay (27,51%) et le RN de Patrice Brunier et Corinne Dulac (14,89%) restent à quai.

L’abstention a atteint les 66,50% !