Lyon : un pass sanitaire obligatoire pour assister aux matchs de l’OL

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a donné les détails des conditions pour le retour des supporters dans les tribunes du Groupama Stadium.

Ainsi, le pass sanitaire sera obligatoire pour se rendre dans les travées du stade de Décines. Il faudra donc présenter un certificat de test négatif de moins de 48 heures, un certificat de test positif datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois ou un certificat de vaccination attestant un schéma vaccinal complet. Dans ce dernier cas, les visiteurs devront attendre 14 jours après la dernière dose de Moderna, Pfizer ou AstraZeneca et 28 jours après une dose de Janssen.

Le club de Jean-Michel Aulas prévient que toute personne qui ne présenterait pas de pass sanitaire serait refoulée du Groupama Stadium, "sans pouvoir prétendre au remboursement total ou partiel de son titre d’accès". L’OL rappelle enfin sur son site internet la marche, et de façon très claire, la marche à suivre pour retrouver son pass sanitaire, notamment avec l’application Tous Anti Covid.

Pour le moment, aucune date de match n’a été révélée. Mais la mesure sera donc effective pour les matchs amicaux prévus traditionnellement en juillet, puis pour la reprise de la Ligue 1 en août.

L’annonce de la mise en place d’un pass sanitaire obligatoire a par ailleurs provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont ainsi critiqué le choix du club "J'espère qu’il n’y aura personne dans le stade ou alors les moutons benêts et cons » ou « et ben on va aller supporter le FC Chuzelle" peut-on lire sut Twitter notamment. D’autres ont préféré réagir avec humour : "La wifi du stade marchera encore mieux avec nos puces dans le bras" ou en exprimant leur satisfaction : "Il y aura beaucoup moins d'abrutis au stade, c'est une excellente nouvelle" ; "parfait, on ne veut pas de ksos complotiste au stade".