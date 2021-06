Régionales : Laurent Wauquiez et Renaud Pfeffer en tête dans le Rhône (officiel)

Ce dimanche, la liste de Laurent Wauquiez menée par Renaud Pfeffer dans le Rhône a remporté le second tour, et le département. Le maire de Mornant a obtenu 59,39% des voix. Il devance Cécile Michel, de la liste de Fabienne Grébert (28,34%) et Christophe Boudot, candidat d’Andrea Kotarac (12,28%).