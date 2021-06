Lyon : à peine réélu, Laurent Wauquiez se montre sur le terrain à la Part-Dieu

Et ce n'est pas un hasard si Laurent Wauquiez a choisi la SUGE comme premier déplacement au lendemain de son écrasante victoire. En tant que candidat, il avait fait de la sécurité la clef de voûte de son programme électoral.

"Le travail ne s'arrête pas une fois qu'on a été élu", a déclaré celui qui était au coeur de l'attention ce dimanche soir. "Je veux tout de suite être sur le terrain parce que c'est ce que les gens attendent de moi", a-t-il poursuivi en rappelant qu'il a "été élu sur un engagement, celui de la sécurité".

En constatant l'impressionnant mur de caméras de vidéosurveillance mis à la disposition des agents de la SNCF à la Part-Dieu, Laurent Wauquiez a annoncé son souhait de "renforcer les effectifs de police ferroviaire", l'un des très rares leviers d'action que la Région a pour traiter les questions de sécurité.

Pour appuyer ces nouveaux effectifs, l'élu LR a dit vouloir implanter un logiciel de reconnaissance faciale dans les équipements en place. Si une telle technologie nécessitera des dérogations législatives pour être expérimentée en direct, les lois françaises autorisent d'ores et déjà une utilisation "a posteriori". En d'autres termes, seule la police nationale a le droit de réquisitionner ces images pour retracer au mieux le parcours d'un criminel ou d'un délinquant.

Une présence sur le terrain pour se démarquer

Les électeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes ne s'y tromperont pas, cette déambulation dans la gare de la Part-Dieu est un fantastique coup de communication au lendemain d'une victoire. Contrairement à Valérie Pecresse (LR - Ile de France) et Xavier Bertrand (LR - Haut de France) qui faisaient la tournée des plateaux télévisés, Laurent Wauquiez a (peut-être faussement ?) choisi de ne pas se faire mousser en remettant la Région au centre de son action.

Aux questions sur une éventuelle candidature nationale, le président a botté en touche. Risque-t-il d'être pris de vitesse par ses comparses de droite ? "Il n'y a pas d'avenir pour la politique, ni au niveau local, ni au niveau national, si on bascule sur une espèce de course de chevaux où à peine on a sauté une haie on passe à une autre", a répondu l'ancien maire du Puy-en-Velay.

Pas de déclaration-choc donc en vue des futures présidentielles. S'il a l'intention d'être candidat, il semble vouloir jouer sur le long terme en refusant la politique de parole et en privilégiant celle de l'action.

L.M.