Rixe rue Mercière à Lyon : plainte déposée et enquête en cours, la préfecture évoque "une rixe entre supporters"

Lors d'un micro tendu, Julien Perroudon, secrétaire général adjoint à la préfecture, a souhaité "condamner très fermement ces actes". Une plainte a été déposée, entraînant l'ouverture d'une enquête confiée à la DDSP du Rhône.

Selon les premiers éléments dont disposent les services de l'Etat, la bataille rangée filmée par de nombreux témoins, mais aussi par la vidéoprotection en cours d'instruction, "s'apparente à une rixe entre supporters", puisqu'elle s'est produite alors que la France et la Suisse disputaient leur 8e de finale de l'Euro.

Pourtant, sur les réseaux sociaux comme Telegram, des membres de l'ultradroite lyonnaise ont revendiqué cette expédition punitive. Des messages qui sont arrivés jusqu'à la préfecture, mais cette dernière estime qu'aujourd'hui, aucun élément permet "d'affirmer que c'est un acte à connotation politique".

Julien Perroudon n'a pas donné d'indication sur le profil des victimes de cette bagarre, sauf qu'il s'agissait majoritairement "de clients des bars et restaurants". Aucun blessé grave n'a été pris en charge. Et contrairement aux folles rumeurs de la soirée, qui ont favorisé les mouvements de foule pour fuir la rue Mercière, aucun coup de feu n'a été tiré, et aucun coup de couteau ou de katana n'a été distribué.

Pour le représentant de la préfecture du Rhône, s'il n'y a pas eu de drame, c'est parce qu'une centaine de policiers étaient déployés en renforts en Presqu'île pour ce soir de match. "Le risque de débordements était pris en compte", selon Julien Perroudon, qui précise aussi que la fan-zone organisée au Matmut Stadium de Gerland avait "drainé du monde hors du centre-ville".