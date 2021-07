Viol aggravé filmé à Lyon : les jeunes condamnés jusqu'à 5 ans de prison

Cinq jeunes, deux garçons et trois filles, étaient jugés cette semaine pour avoir fait subir un véritable calvaire à une adolescente âgée de 14 ans en 2018 dans une maison abandonnée à Villeurbanne.

Selon Le Progrès, des peines de prison ont été prononcées. Une première personne a été condamnée à cinq ans de prison, dont une partie avec sursis, pour viol. Un autre jeune à écopé de la même peine pour avoir forcé la victime à lui faire une fellation.

Le troisième individu, qui donnait des consignes à distance, a été condamné à trois ans, une autre jeune à un an avec sursis, pour avoir filmé. Enfin, une dernière, accusée de complicité, a également eu trois ans.

Pour rappel, la victime avait été frappée et violée avant d’être relâchée par ces bourreaux, alors âgés de 14 à 17 ans. L'adolescente avait été forcée de se mettre nue avant d’être battue à coups de câble et d’une planche. Sous la menace d’un couteau, elle avait ensuite été obligée de pratiquer une fellation à l’un de ses tortionnaires. Le tout avait été filmé et diffusé sur Internet.