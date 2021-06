Viol aggravé filmé à Lyon : le procès débute

Cinq jeunes seront jugés pour avoir fait subir un véritable calvaire à une adolescente âgée de 14 ans en 2018 dans une maison abandonnée à Villeurbanne.

Selon Le Progrès, la victime avait été frappée et violée avant d’être relâchée par ces bourreaux, un groupe de cinq filles et de garçons alors âgés de 14 à 17 ans. L'adolescente avait été forcée de se mettre nue avant d’être battue à coups de câble et d’une planche. Sous la menace d’un couteau, elle avait ensuite été obligée de pratiquer une fellation à l’un de ses tortionnaires. Le tout avait été filmé et diffusé sur Internet.

Dans cette affaire, un sixième suspect est soupçonné d’avoir donné des consignes depuis l’Algérie. Cet ancien petit-ami de la jeune fille violée aurait voulu se venger après que cette dernière a déposé plainte pour viol contre son frère.

Le procès doit se tenir à huis clos jusqu’à vendredi.