Près de Lyon : prison avec sursis pour avoir foncé sur des gendarmes lors d'un contrôle routier

Les faits qui lui étaient reprochés remontaient au 6 février dernier.

Ce soir-là, malgré le couvre-feu, il circulait sur la commune de Dracé vers 23h. Et a refusé de se plier à un contrôle de gendarmerie. Pire que ça, il a délibérément foncé sur un militaire, qui se réfugiait in extremis sur le trottoir pendant que ses collègues jetaient un stop-stick au sol, permettant la crevaison d'un pneu du véhicule fou. L'individu prenait la fuite et était finalement interpellé le lendemain.

Face aux juges, il a écopé de 6 mois de prison avec sursis, de 3 mois de suspension de permis et de 600 euros d'amende.