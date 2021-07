Covid-19 : la foule pour se rendre au centre de vaccination éphémère de la Part-Dieu à Lyon

Comme l'annonçait le speaker du complexe du 3e arrondissement de Lyon, et les affichettes disposées partout sur les murs, une nouvelle opération de vaccination éphémère était menée, après celle de mardi où 200 personnes avaient été vaccinées contre le Covid-19. Un local vide, qui accueille normalement une boutique, était réquisitionné par les sapeurs-pompiers de Lyon pour proposer la première ou la seconde injection du sérum Pfizer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait foule devant l'espace dédié à la lutte contre le coronavirus, le passage était même compliqué pour les consommateurs venus faire leurs courses en pleine période de soldes.

Ce sont notamment eux la cible de cette opération, comme le précise sur place le docteur Jean-Yves Grall, directeur de l'ARS Auvergne-Rhône Alpes : "Les modalités conviennent parfaitement puisqu'il s'agit d'un lieu implanté directement sur un site d'activité et qu'il n'y a pas besoin d'avoir pris un rendez-vous au préalable".

Au-delà de pouvoir venir à l'improviste, certains jeunes patients rencontrés sur place ont évoqué avec le préfet du Rhône Pascal Mailhos leur volonté "d'en finir avec l'obligation de faire un test à chaque sortie". Le représentant de l'Etat apprendra alors à ces primo-vaccinés que la deuxième injection n’est pas forcément à faire au même endroit. "Ça va vous permettre de danser", conclura Pascal Mailhos qui confiait tenter de trouver "tous les moyens pour que les vaccins soient administrés, parfois ailleurs que dans les 34 centres qui restent ouverts dans le département, comme ici à la Part-Dieu. Le test c’est bien, la vaccination c’est mieux. D'autant que la région voit une augmentation du taux d'incidence".

Ainsi, dans les six blocs aménagés pour l'occasion, ainsi qu'un espace d'accueil, la machine est bien rodée. "Nous avons été pris en charge immédiatement", affirmait un grand-père venu accompagner sa petite fille "entre deux courses". Il faut dire que les soldats du feu de l'agglomération lyonnaise avaient pu se faire la main sur les autres centres gérés par leurs soins dont le plus emblématique, le Groupama Stadium à Décines. Le contrôleur général du SDMIS, Serge Delaigue, assurait d'ailleurs "qu'aucune dose est perdue grâce à une logique mise en place une heure avant la fermeture du centre", en l'occurrence 18h ce jeudi.

Reste que malgré cet engouement, et que plus de 52% des habitants de la région ont été vaccinés avec une première dose, "le variant Delta circule fortement" à Lyon d'après le Docteur Jean-Yves Grall qui craint "un développement plus fort encore".

A la veille de la réouverture des boîtes de nuit, d'autres opérations de ce type sont prévues ces prochaines semaines comme le 17 juillet au Groupama Stadium. Ce jour-là, l'OL recevra Villefranche puis Wolfsburg pour les matchs de pré-saison. Les supporters pourront alors se faire vacciner dans les travées du stade de Décines pendant la rencontre.

J.D.