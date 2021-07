André Onana proche de l'OL ? Son agent confirme des "pourparlers"

Il y a quelques jours, on apprenait que l'OL avait dans le viseur le gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana. Ce dimanche, le quotidien L'Equipe évoque qu'un accord a été trouvé avec le joueur. La

direction lyonnaise doit désormais s'entendre avec le club néerlandais.

Des informations confirmées par son agent au média Voetbalprimeur. "Oui, ils sont bien intéressés, les clubs sont en pourparlers", a déclaré Albert Botines à nos confrères.

André Onana pourrait donc retrouvee son ancien coach dans les prochaines semaines. Le technicien apprécie énormément le gardien camerounais et notamment son jeu au pied. Interrogé sur le sujet ce samedi après le match contre Bourg-Péronnas, l'entraîneur lyonnais n'a pas vraiment répondu : "Onana c'est un bon gardien, mais ici aussi on a de bons gardiens. Pour jouer de derrière, on a besoin de bons joueurs à ce poste, qui n'ont pas peur. C'est moi qui demande de jouer de derrière", a-t-il rappelé.